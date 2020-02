André Silva hat ein Sonderlob von seinem Trainer Adi Hütter eingeheimst. Nach den zwei Toren des portugiesischen Mittelstürmers beim 2:2 in Salzburg am gestrigen Freitag sagte der Eintracht Coach: „Er ist in guter Form. Es war in Summe ein tolles Spiel von Silva“, der zudem „gefightet und die Bälle gut festgemacht“ habe.

Durch das Remis bei RB qualifizierte sich die Eintracht für das Achtelfinale der Europa League. Dort wartet der FC Basel. Für Silva geht es nach einer zwischenzeitlich schwierigen Phase am Main bergauf. Die 24-jährige Sommerleihgabe vom AC Mailand sammelte in der Rückrunde schon sechs Scorerpunkte, in der gesamten Hinrunde waren es lediglich fünf.