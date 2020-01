Fortuna Düsseldorf plant nicht, den aktuellen Kader mit weiteren Neuzugängen zu vergrößern. „Wir haben nicht die Voraussetzungen, um im Winter groß nachzubessern. Das wollen wir auch nicht. Wir haben auch letztes Jahr schon gesagt, dass wir keine Panik- oder Alibikäufe machen. Wir wollen den Kader nur punktuell verstärken. Da, wo wir wirklich etwas brauchen“, wird Manager Lutz Pfannenstiel vom ‚Express‘ zitiert.

Der 46-Jährige verlässt sich auf die aktuelle Mannschaft: „Mit der großen Anzahl an Neuzugängen, die jetzt seit dem Sommer zu uns gekommen sind, war es klar, dass es mit der Integration etwas dauern kann. Aber wir glauben an den Kader. Wir wollen den Jungs noch einmal die Möglichkeit geben, voll anzugreifen. Auch Spielern, die in der ersten Halbserie nicht so viel gespielt haben – ihnen die Chance zu geben, sich anzubieten und aufzudrängen. Dass wir noch nachlegen, das ist zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich“.