Der SC Freiburg tätigt einen perspektivischen Transfer für die Innenverteidigung. Wie dessen Berater-Agentur offiziell verkündet, wechselt Felix Bacher vom österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck in den Breisgau.

Beim FC Wacker ist Bacher mit 19 Jahren bereits Stammspieler und Leistungsträger in der Abwehrzentrale. Sein Talent soll er nun auch in Freiburg zeigen. Er soll behutsam an die Profimannschaft herangeführt werden.