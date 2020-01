Lukas Podolski denkt kurz vor dem Ende seiner Zeit bei Vissel Kobe nicht an ein Karriereende. „Ich habe die Saison über gemerkt, dass ich weiter die Qualität, Power und Lust am Fußball habe. Darum ist für mich sicher noch nicht Schluss“, bekräftigt der Ex-Nationalspieler gegenüber der ‚Bild‘, „am Ende muss es auch für meine Familie passen.“

Zwei Jahre will Poldi noch kicken, ehe er die Fußballschuhe an den Nagel hängt. Nicht jedoch in seiner Heimat Polen – nach Informationen der ‚Bild‘ wird aus einem Transfer zu Gornik Zabrze nichts. Eine Rückkehr zu Herzensklub 1. FC Köln kommt wohl erst nach der aktiven Karriere infrage. Alternativen soll es in der MLS (LA Galaxy, Chicago Fire), in Latein-Amerika (Tigres UANL, Flamengo Rio de Janeiro) sowie in Katar geben.