Der angolanische Jugendnationalspieler Zito Luvumbo ist offenbar auf dem Radar von RB Leipzig aufgetaucht. Wie die portugiesische Zeitung ‚A Bola‘ berichtet, zeigen neben den Sachsen auch Manchester City und die AS Monaco Interesse am 17-Jährigen. Zusätzlich ist der Rechtsaußen in Portugal sowie in Frankreich heiß begehrt.

„Die Spannung ist groß, man hört von vielen Vereinen. Ich weiß, dass wir viele Vorschläge auf dem Tisch haben und ich kann garantieren, dass die Wahl auf das beste sportliche Projekt fallen wird“, äußert sich sein Berater Edson Queiroz. Luvumbo spielt noch in seiner Heimat Angola beim Erstligisten CD 1º de Agosto. In der laufenden Saison schaffte das Eigengewächs den Sprung in die erste Mannschaft.