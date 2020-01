Donis Avdijaj wird in der Rückrunde in der schottischen Premiership auflaufen. Wie der Erstligist Heart of Midlothian offiziell bestätigt, hat der in Osnabrück geborene Offensivspieler einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben.

Avdijaj wechselt ablösefrei nach Schottland, da er vor wenigen Tagen seinen Kontrakt beim türkischen Erstligisten Trabzonspor aufgelöst hatte. Für den Süper Lig-Klub kam das 23-jährige Schalker Eigengewächs zu insgesamt 18 Einsätzen.