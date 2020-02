Marcus Thuram gerät über Marco Rose regelrecht ins Schwärmen. „Er hat mich zu einem besseren Spieler gemacht. Wir reden viel, auch mit dem gesamten Staff. Marco hat aber nicht nur mich verbessert, sondern viele Spieler in unserem Team. Er achtet auf viele kleine Details. Das hilft uns Spielern sehr“, sagt der 22-Jährige über den Trainer von Borussia Mönchengladbach im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘.

Thuram war im vergangenen Sommer für neun Millionen Euro von EA Guingamp an den Niederrhein gewechselt. Vertraglich ist der Franzose bis 2023 an die Fohlen gebunden. In der aktuellen Spielzeit stehen für Thuram bis dato 27 Einsätze zu Buche. Zehn Tore und sechs Vorlagen sind ihm dabei gelungen.