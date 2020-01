West Ham United hat eines seiner größten Nachwuchstalente an sich gebunden. Wie der Premier League-Klub mitteilt, verlängert der defensive Mittelfeldspieler Conor Coventry sein Arbeitspapier bis 2023.

Der 19-jährige Ire ist seit 2016 im Verein. Die U23-Mannschaft der Hammers führt Coventry in der laufenden Spielzeit als Kapitän auf das Feld.

We are happy to announce that @conorcoventry has signed a new contract with the Club until 2023! pic.twitter.com/GkakQO6DpI

— West Ham United (@WestHam) January 4, 2020