Jordan Torunarigha von Hertha BSC ist als Neuzugang in Istanbul im Gespräch. Einem Bericht des türkischen ‚Haber Global‘ zufolge wurde der Innenverteidiger von seinen Beratern bei Fenerbahce angeboten. Im Raum stehe eine Leihe bis Saisonende.

Doch eigentlich setzt man in Berlin auf das 22-jährige Eigengewächs. Unter Jürgen Klinsmann ist Torunarigha wieder näher an die Startelf herangerückt. Sein Vertrag in Berlin läuft noch bis 2021.