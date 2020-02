Den gesamten Januar über hatte der FC Barcelona versucht, einen neuen Stürmer an Bord zu holen. Erfolg vermelden konnten die Blaugrana dann aber nicht. Stattdessen wurde mit Carles Pérez (21) sogar noch eine Offensivkraft an die AS Rom verkauft. Eine Woche später steht Barça nun vor einem großen Personalproblem, denn nach Luis Suárez hat sich auch Ousmane Dembélé (22) dauerhaft in den Krankenstand verabschiedet.

Der amtierende spanische Meister könnte nun doch noch auf dem Transfermarkt zuschlagen. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ ist die Verpflichtung eines Angreifers beschlossene Sache. Und wird Dembélés Ausfall vom spanischen Verband als langfristig eingestuft, wäre ein Transfer durch eine Sonderregelung wieder möglich.

Stürmersuche reloaded

Voraussetzung ist, dass der Neuzugang aus einer spanischen Liga kommt – oder dass er vereinslos ist. Als Kandidaten nennt die ‚Mundo Deportivo‘ Rodrigo (28/FC Valencia), Cristhian Stuani (33/FC Girona), Loren Morón (26/Betis Sevilla), Willian José (28/Real Sociedad), Mikel Oyarzabal (22/Real Sociedad) und Ángel Rodríguez (32/FC Getafe). Die namhaften Optionen wie Rodrigo, Oyarzabal sowie Willian José dürften aber wohl unbezahlbar sein.

Barça wartet nun zunächst auf eine Rückmeldung vom spanischen Verband. Sobald dieser grünes Licht gibt, sollen die Bemühungen um einen neuen Stürmer intensiviert werden. Die kürzlich erfolglos abgebrochene Suche beginnt also von neuem. Nur dieses Mal ist der Druck weitaus größer.