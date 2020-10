Fulham verleiht Abraham

Timmy Abraham verlässt den FC Fulham am zweiten Deadline Day. Wie die Cottagers verkünden, wird der 19-jährige Mittelstürmer die restliche Saison auf Leihbasis bei Plymouth Argyle verbringen. Eine Kaufoption für den Drittligisten ist nicht Teil der Vereinbarung.

Der jüngere Bruder von Chelsea-Angreifer Tammy Abraham (23) stand vor dem Ende des internationalen Transferfensters im Sommer auch vor einem möglichen Engagement bei Borussia Dortmund. Ein Wechsel zum BVB scheiterte jedoch in letzter Sekunde. Bei den Schwarz-Gelben wäre Abraham für die U23 eingeplant gewesen.

Good luck for the season, @timmy_abraham1! 👊



He joins @Only1Argyle on loan.#FFC