Engländer berichten: Chelsea will Lewy statt Haaland

Der FC Chelsea will sein Glück bei Robert Lewandowski versuchen. Wie die englische ‚Sun‘ in ihrer Sonntagsausgabe berichtet, sei der 32-jährige Angreifer des FC Bayern die Alternative zu Erling Haaland. Die Blues suchen nach einem verlässlichen Torjäger, hatten im Werben um den Stürmer von Borussia Dortmund aber keinen Erfolg.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Schwarz-Gelben blockten bislang jedes Tauschangebot für Haaland ab. Die ‚Sport Bild‘ berichtete zuletzt, dass der BVB einen solchen Deal kategorisch ausschließt. Weder eine Verrechnung mit Tammy Abraham (23) oder Callum Hudson-Odoi (20) konnte die Borussia umstimmen. Dies lässt den Blick der Londoner daher nach München schweifen. Dort steht Lewandowski noch bis 2023 unter Vertrag, ließ jedoch zuletzt wissen, dass er einem Abenteuer im Ausland „aufgeschlossen“ gegenüber bleibe.

Hohe Ablöse winkt

In München hat man nicht vor, Lewandowski ziehen zu lassen. Chelsea ist dem Bericht zufolge bereit, rund 58 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch zu legen, um den Rekordmeister vom Gegenteil zu überzeugen. Eine in Corona-Zeiten ordentliche Summe für jemanden, der in wenigen Wochen 33 Jahre alt wird. Sportlich wäre der Modellathlet jedoch nicht zu ersetzen.

Auch Manchester City und Real Madrid wurden in den zurückliegenden Wochen als Interessenten für Lewandowski gehandelt. Klar ist, dass die Bayern ihren Talisman im Angriff nur bei passendem Ersatz ziehen lassen würden. Die Wunschlösung des FCB heißt Haaland – und die ist diesen Sommer wohl nicht zu realisieren. Sowohl für die Münchner als auch Chelsea.