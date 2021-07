Bericht: Lewandowski wartet auf Real

Robert Lewandowski ist stets „neugierig, eine neue Sprache und neue Kultur kennenzulernen“, wie er Ende Mai selbst betonte. Für ein neues Abenteuer im Ausland bleibt er „aufgeschlossen“. Und dass es der Traum des Torjägers ist, eines Tages mal das weiße Trikot von Real Madrid zu tragen, ist schon lange kein Geheimnis mehr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Rückblick: Im Februar engagierte Lewandowski den berüchtigten Spielervermittler Pini Zahavi, um einen Wechsel – am liebsten nach Madrid – zu erzwingen. Der FC Bayern blieb jedoch hart und schaffte es letztlich, seine Lebensversicherung von einer Vertragsverlängerung bis 2023 zu überzeugen.

Bayern fürchtet Wechselwunsch 2022

So ganz abgeschrieben hat Lewandowski den Traum vom Bernabéu aber immer noch nicht. Das berichtet jedenfalls die Real-nahe Zeitung ‚as‘, derzufolge der Pole auf die Königlichen „wartet“. Demnach befürchten die Bayern, dass Lewandowski im kommenden Sommer um die Freigabe bitten wird. Zahavi selbst soll schon vorgefühlt haben.

Klar ist: Mit seinen 32 Jahren ist Lewandowski sicher kein junger Spieler mehr, dafür aber so gut wie nie. In den vergangenen beiden Spielzeiten erzielte der Mittelstürmer sagenhafte 103 Tore in 87 Spielen. Ein letzter großer Vertrag ist also durchaus realistisch – ob in München, Madrid oder andernorts, etwa beim FC Chelsea.

Gerüchte um Gakpo & Haaland

Zur professionellen Vorbereitung der Bayern gehört daher, dass sie sich perspektivisch mit potenziellen Nachfolgern auseinandersetzen. Die ‚as‘ erwähnt in diesem Zusammenhang das Interesse an Cody Gakpo von der PSV Eindhoven. Der 22-Jährige ist jedoch eigentlich auf dem Flügel zu Hause.

Die ‚Sport Bild‘ berichtete zuletzt von Münchner Gedankenspielen um Erling Haaland. Der Norweger von Borussia Dortmund steht quasi bei jedem großen Klub auf dem Zettel, 2022 darf er für festgeschriebene 75 Millionen Euro wechseln. Dann wäre er 21 Jahre alt – zwölf Jahre jünger als Lewandowski.