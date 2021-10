Gladbach: Scally-Transfer mit Verzögerung

Max Eberl hat offenbar frühzeitig das Potenzial von Joe Scally (18) erkannt. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wollte der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach den Außenverteidiger bereits vor zwei Jahren von seinem damaligen Klub New York City FC verpflichten.

Als minderjähriger US-Amerikaner durfte der damals 16-Jährige jedoch keinen Arbeitsvertrag in Deutschland unterschreiben. Zwei Jahre später wechselte Scally dann an den Niederrhein. In seiner ersten Bundesliga-Saison hat er sich direkt im Team von Neu-Trainer Adi Hütter festgespielt und kommt auf acht Pflichtspieleinsätze für die Borussia.