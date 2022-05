Hertha BSC - Hamburger SV: So könnt ihr das Relegations-Hinspiel live sehen

Wer muss runter, wer darf oben mitspielen? Eine finale Entscheidung, wer den letzten Platz in der Bundesliga erhält, steht noch aus. Am 34. Spieltag verpasste Hertha BSC die Chance, die Klasse direkt zu halten. Nun müssen die Hauptstädter gegen den Hamburger SV in zwei Duellen um den Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse ringen. Der HSV wittert indes die Chance, nach nun vier Jahren Zweitklassigkeit den Traum vom Aufstieg zu verwirklichen.

Hertha BSC gegen Hamburger SV im Livestream

Das Hinspiel der Bundesliga-Relegation zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV findet am heutigen Donnerstag, den 19. Mai statt. Der Anstoß im Olympiastadion in Berlin erfolgt planmäßig um 20:30 Uhr. Das Spiel überträgt Sat.1 im Free TV sowie der Pay-TV-Sender Sky. Bei Sat 1 sitzt Kommentator Wolf-Christoph Fuss am Mikrofon, bei Sky kommentiert Kai Dittmann die Partie. Hier geht’s zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV nicht im TV oder im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.