Zorc: „Jugendlicher Wagemut gesucht und gewünscht“

Michael Zorc hat sich zur Altersstruktur im Kader von Borussia Dortmund geäußert. „Natürlich ist es im vorderen Bereich manchmal einfacher, die Jugend reinzubringen. Da ist jugendlicher Wagemut auch gesucht und gewünscht. Aber wir haben in Zagadou und Morey auch junge Abwehrspieler mit sehr hoher Qualität“, äußert sich Michael Zorc gegenüber dem ‚kicker‘ und stellt klar: „Das kann in Zukunft auch wieder anders aussehen.“

Vor allem in der Offensive des BVB tummeln sich junge Talente. An vorderster Front Youssoufa Moukoko, der erst am 20. November seinen 16. Geburtstag feiert und dann bei den Profis debütieren soll. „Es ist manchmal ein bisschen, wie mit zehn Hunden Gassi zu gehen“, beschrieb der 29-jährige Thomas Delaney das Zusammenspiel mit seinen Vordermännern.