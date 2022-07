Marcelo in Lyon angeboten

Marcelo hätte wohl nochmal die Chance bekommen können, in Frankreich zu spielen. Der 34-jährige Brasilianer wurde nach FT-Informationen bei Olympique Lyon angeboten, der Ligue 1-Klub musste aus wirtschaftlichen Gründen allerdings ablehnen. Bei Real Madrid bezog die Vereinsikone bis zum Ablauf seines Vertrags ein stattliches Gehalt von neun Millionen Euro netto pro Saison.

In der vergangenen Saison absolvierte Marcelo lediglich zwölf Ligaspiele für die Madrilenen, stand dabei nur fünfmal in der Startelf und gab zwei Torvorlagen. Auch wenn ein Wechsel zu OL nicht realisierbar ist, an Interessenten mangelt es dem Linksverteidiger offenbar nicht. Klubs aus den USA, Italien, der Türkei und den Golfstaaten sollen sich mit Marcelo beschäftigen.