Darida wechselt nach Griechenland

Vladimir Darida lässt die Bundesliga hinter sich und wechselt nach Griechenland. Dort unterschreibt er bei Aris Thessaloniki. Der Wechsel hatte sich seit Wochen angedeutet, nun verkündet Hertha BSC ihn offiziell.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fast zehn Jahre stand Darida in der Bundesliga auf dem Rasen. 224 Mal lief der 1,72 Meter große Mittelfeldspieler für den SC Freiburg und Hertha BSC im deutschen Oberhaus auf. Am Ende seiner Bundesliga-Reise kann der Rechtsfuß auf stolze 54 Torbeteiligungen (22 Tore, 32 Vorlagen) zurückblicken.

Lese-Tipp

FCA: Niederlechner kommentiert Hertha-Gerüchte

„Es war an der Zeit“

Über seinen Abschied aus der Hauptstadt sagt der 32-jährige Tscheche: „Ich habe mich mit meiner Familie immer sehr wohl in Berlin gefühlt. Wir werden Hertha BSC in unseren Herzen behalten. Für mich war es jetzt an der Zeit, mich nochmal zu verändern und neue Erfahrungen in einem anderen Land zu sammeln.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt musste Darida sich bei der Hertha mit einem Reservistendasein zufriedengeben. Unter dem aktuellen Trainer Sandro Schwarz (44) kam der Tscheche kaum zum Zug, stand lediglich in drei Kurzeinsätzen für die Berliner auf dem Platz.