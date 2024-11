Gala: Horror-Diagnose für Icardi

Mauro Icardi wird Galatasaray einige Monate nicht zur Verfügung stehen. Wie der amtierende türkische Meister mitteilt, wurden beim 31-Jährigen ein Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie und ein Meniskusschaden diagnostiziert. Der ehemalige argentinische Nationalspieler wird zeitnah operiert.

Icardi zog sich die Verletzung bei Galatasarays 3:2-Sieg in der Europa League gegen Tottenham Hotspur am gestrigen Donnerstagabend zu. Bei Gala gehört der Mittelstürmer zum Stammpersonal und kam in der laufenden Saison in 14 von 17 möglichen Spielen zum Einsatz (sechs Tore, zwei Assists).