Lautern schnappt sich Kunze

Der 1. FC Kaiserslautern darf sich über einen neuen Sechser freuen. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der Wechsel von Fabian Kunze zu den Roten Teufeln vor dem Abschluss. Der 26-Jährige kommt nach der Saison ablösefrei von Hannover 96. Zwar wollten die Niedersachsen Kunze gerne halten, Lautern bot aber ein höheres Gehalt sowie einen Unterschriftsbonus. Der Medizincheck ist bereits absolviert.

Bei 96 war der Rechtsfuß meist gesetzt. In der laufenden Spielzeit kam er bislang in 28 Spielen der 2. Bundesliga zum Einsatz. In der neuen Saison soll Kunze dann auf dem Betzenberg den Laden dichthalten.