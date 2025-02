Finales Treffen: Tah-Entscheidung gefallen?

Schon seit vielen Wochen kursiert das Gerücht, dass das Wunschziel von Jonathan Tah der FC Barcelona ist. Eine Verlängerung bei Bayer Leverkusen hat der 28-Jährige schon länger ausgeschlossen, auch von einem Wechsel zum FC Bayern hat Tah nach dem gescheiterten Transfer im vergangenen Sommer Abstand genommen.

Jetzt soll es also Barça werden, laut forschen spanischen Medien gilt der Wechsel bereits seit längerem als beschlossene Sache. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ heute berichtet, hat sich Tah jetzt endgültig für die Katalanen entschieden. Demnach soll es in den kommenden Wochen ein finales Gespräch geben, in dessen Folge der Verteidiger einen Vertrag beim Team von Trainer Hansi Flick unterschreiben wird.

Findet Tah bei Barça seinen Platz?

Bis dahin muss der La Liga-Klub allerdings noch einige Dinge klären. Einerseits, wie der Neuzugang finanziert werden kann, ein Fall Dani Olmo 2.0 soll vermieden werden. Andererseits muss Barcelona in der Innenverteidigung Platz schaffen, da dort aktuell bereits fünf Spieler unter Vertrag stehen.

Treffen wird es voraussichtlich den Dauerpatienten Andreas Christensen (28), aber auch der überzeugende Iñigo Martínez (33), dessen Vertrag im Sommer ausläuft, könnte gehen. Eric Garcia (24) bekommt seit einigen Wochen wieder mehr Vertrauen von Flick, Top-Talent Pau Cubarsí (18) ist unumstritten gesetzt. Ronald Araujo (25), der erst vor drei Wochen seinen Vertrag bis 2031 verlängert hat, hat in dieser Saison viel mit Verletzungen zu kämpfen, zählte zuvor aber auch zum Stammpersonal. Für Tah wird es kein Selbstläufer, einen Stammplatz bei seinem Wunschverein zu ergattern.