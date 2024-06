VfL Bochum: Wende bei Asano?

Bleibt Takuma Asano doch beim VfL Bochum? Laut der ‚WAZ‘ ist ein Verbleib des Japaners trotz seiner offiziellen Verabschiedung noch nicht ganz vom Tisch. Der Revierklub soll das Vertragsangebot für den 29-Jährigen noch nicht zurückgezogen haben. Asanos Kontrakt läuft Ende des Monats aus.

Die Form aus der Hinrunde konnte der Flügelflitzer in diesem Jahr nicht bestätigen. In der ersten Saisonhälfte war Asano noch auf fünf Treffer und eine Vorlage in 16 Ligaspielen gekommen, in der Rückserie erzielte er dann nur noch ein Tor am 22. Spieltag beim 3:2-Sieg gegen den FC Bayern.