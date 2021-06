45-Millionen-Mann Buendía zu Aston Villa

Emiliano Buendía wird ab der kommenden Saison für Aston Villa auflaufen. Wie der Premier League-Klub mitteilt, wurde mit Aufsteiger Norwich City eine Einigung über den Transfer erzielt. Der Argentinier Buendía werde den obligatorischen Medizincheck im Anschluss an das WM-Qualifikationsspiel gegen Kolumbien (Mittwoch, 01:00 Uhr) absolvieren.

Medienberichten zufolge zahlt Aston Villa eine Ablösesumme, die inklusive Bonuszahlungen auf 45 Millionen Euro ansteigen kann. Der 24-jährige Außenstürmer schoss in der abgelaufenen Zweitligasaison 15 Tore und legte 17 Treffer auf. Norwich hatte Buendía vor drei Jahren für 1,5 Millionen Euro vom FC Getafe verpflichtet.

Aston Villa and Norwich City have reached an agreement for the transfer of Emiliano Buendía.