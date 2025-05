Auch Bayern wollte von der Hitz

Justin von der Hitz (18) vom 1. FC Köln hätte wohl auch den großen Schritt zum FC Bayern machen können. Fabrizio Romano zufolge kämpfte neben Bayer Leverkusen und dem FC Schalke unter anderem auch der deutsche Rekordmeister um die Unterschrift des begehrten Offensivspielers, der sich für einen Wechsel zum 1. FC Nürnberg entschieden hat.

Im Frankenland soll der U17-Weltmeister bereits ein ab dem Sommer gültiges Arbeitspapier unterschrieben haben. Dem Transfermarktinsider zufolge handelt es sich um einen Vierjahresvertrag. Weil sein laufender Kontrakt am Rhein in wenigen Wochen an Gültigkeit verliert, wird keine Ablöse für von der Hitz fällig. Nach FT-Informationen soll der Wechsel am heutigen Montag offiziell bekanntgegeben werden.