Langfristig: FCN schnappt sich von der Hitz

Wie erwartet wechselt Justin von der Hitz vom 1. FC Köln zum 1. FC Nürnberg. Dort unterschreibt der 18-Jährige nach FT-Infos ein bis 2029 gültiges Arbeitspapier. „Weg von meiner Heimat zum Club zu wechseln, ist für mich ein großer Schritt, auf den ich mich sehr freue. Die aktuelle Saison zeigt, dass sich junge Spieler wie ich hier gut entwickeln können und dass man auf sie setzt. Die Gespräche mit Joti Chatzialexiou und Miro Klose waren ausschlaggebend für meine Entscheidung und haben mit ein sehr gutes Gefühl gegeben“, sagt von der Hitz über seinen Wechsel.

Der Außenbahnspieler kommt ablösefrei an den Valznerweiher, Köln verliert erneut ein absolutes Top-Talent. Auch Bayer Leverkusen, der FC Schalke und der FC Bayern hätten von der Hitz gerne in ihren Reihen willkommen geheißen. Der U17-Weltmeister kam in dieser Saison fünfmal für die Zweitvertretung der Kölner in der Regionalliga West zum Einsatz und erzielte dabei zwei Treffer.