Eintracht mit neuem Angreifer einig

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach Verstärkungen für die kommende Spielzeit mal wieder in Frankreich fündig geworden und hat ein neues Talent an der Angel. Mit dem Spieler besteht bereits Einigkeit, die Vereine müssen noch über die Ablöse verhandeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der Transfermarkt-Experte Sacha Tavolieri berichtet, haben sich die Hessen mit Mamadou Diakhon auf einen Wechsel verständigt. Der 19-Jährige steht bei Stade Reims unter Vertrag und schaffte in der laufenden Saison seinen Durchbruch bei den Nordfranzosen.

Reims fordert zehn Millionen

In 28 Pflichtspielen gelangen dem schnellen Flügelstürmer, der noch etwas an seiner Effektivität arbeiten muss, drei Treffer und zwei Vorlagen. Beim aktuellen Tabellen-14. steht Diakhon dem Vernehmen nach noch bis 2026 unter Vertrag, dieser soll sich jedoch laut Tavolieri aufgrund einer Klausel, die an Einsätze gebunden war, bis 2027 verlängert haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Daher habe die SGE mit Reims noch ein gutes Stück Verhandlungsarbeit zu leisten. Die Gespräche sollen in Kürze starten, Reims fordert zehn Millionen Euro für den französischen U20-Nationalspieler, der aus der Jugend des Klubs stammt.