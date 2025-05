Köln verliert Top-Talent: Rennen um von der Hitz entschieden

Der 1. FC Köln verliert sein nächstes Top-Talent. Wie ‚Geissblog‘ und ‚Bild‘ übereinstimmend berichten, zieht es Justin von der Hitz vom Geißbockheim an den Valznerweiher zum 1. FC Nürnberg. Der ‚Bild‘ zufolge hat der 18-Jährige dort sogar bereits einen Vertrag unterschrieben.

Somit setzt sich der Club im Rennen um den Rechtsaußen durch, an dem nach FT-Informationen unter anderem auch Bayer Leverkusen dran gewesen ist. Der FC verliert somit sein nächstes Talent, dem der Sprung in den Profibereich am Grüngürtel verwehrt blieb, ablösefrei.

Die Verantwortlichen in Köln um Sportdirektor Thomas Kessler haben dem ‚Geissblog‘ zufolge intensiv um den U17-Weltmeister gekämpft und sich zwischenzeitlich sogar auf einen sportlichen Weg geeinigt. Der mittlerweile entlassene Geschäftsführer Sport Christian Keller habe „zur Verwunderung der Spielerseite […] die finanziellen Verhandlungen nach der erzielten Einigung über den sportlichen Weg schleifen“ lassen, heißt es in dem Bericht.