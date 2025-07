25-Millionen-Mann für Brighton

Trainer Fabian Hürzeler kann bei Brighton & Hove Albion einen neuen Linksverteidiger begrüßen. Für kolportierte 25 Millionen Euro plus Boni wechselt Maxim De Cuyper vom FC Brügge zu den Seagulls. Bei den Engländern unterschreibt der 24-jährige Belgier einen Vertrag bis 2030.

Hürzeler sagt: „Maxim ist ein kreativer Linksverteidiger, der sowohl in der Champions League als auch in der heimischen Liga über große Erfahrung verfügt. Er ist für seine Kreativität bekannt und hat seine Fähigkeiten auf verschiedenen Positionen unter Beweis gestellt, auch wenn wir ihn in erster Linie als Linksverteidiger sehen. Maxim kommt zu uns, nachdem er in den letzten Jahren mit Brügge die Meisterschaft und den Pokal gewonnen hat. Es ist großartig, dass er trotz seines jungen Alters eindeutig eine Siegermentalität hat. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm.“