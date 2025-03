Köln droht Wirtz 2.0: Leverkusen beobachtet von der Hitz

Die Formkurve von Justin von der Hitz zeigt steil nach oben. Nachdem der gebürtige Bensberger 2023 mit der U17-Nationalmannschaft den Weltmeistertitel gewonnen hatte, ging es rapide bergauf. Das Talent vom 1. FC Köln hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung vollzogen, die nicht nur im Umfeld des Geißbockheims Aufsehen erregt.

Der 18-Jährige spielt eine überragende Saison in der U19 der Domstädter, wusste aber auch bei seinen drei Einsätzen im Regionalliga-Team zu überzeugen. Gegen die Zweitvertretung des SC Paderborn (2:2) erzielte der junge Flügelspieler nach seiner Einwechslung beide Tore. Obwohl von der Hitz als vielversprechende Nachwuchshoffnung gilt, ist seine Zukunft über den Sommer hinaus noch offen.

Nicht nur in Deutschland beliebt

Inzwischen wurden zahlreiche Vereine aus Deutschland und dem Ausland bei von der Hitz vorstellig. Dem Rechtsfuß, der offensiv wie defensiv auf dem Flügel eingesetzt werden kann, stehen einige Türen offen. Und das sorgt bei den Verantwortlichen der Kölner für Schweißperlen auf der Stirn. Die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung stocken seit geraumer Zeit. Vor allem, weil dem Youngster keine ansprechende sportliche Perspektive aufgezeichnet wird.

Der FC befindet sich längst nicht mehr in der Pole Position. Vor einigen Tagen berichtete die ‚Kölnische Rundschau‘ vom Interesse des 1. FC Nürnberg, nach FT-Informationen gehören auch Bundesligisten sowie weitere ambitionierte Zweitligisten zum Interessentenkreis. Sogar ein Top4-Klub aus Liga eins hat angeklopft, könnte sich eine Verpflichtung mit sofortiger Leihe zu einem Partnerverein vorstellen.

Keine Perspektive in Köln?

Trotz starker Leistungen in den vergangenen Monaten äußerte sich Trainer Gerard Struber zum Kölner Eigengewächs wenig beeindruckt. In seinen Planungen spielt von der Hitz vorerst keine Rolle: „Dass er aber in absehbarer Zeit schon ein Spieler für uns sein wird, sehe ich sehr kritisch.“ Worte, mit denen man im Lager des Spielers wohl keine Pluspunkte gesammelt hat. Grundsätzlich hält der FC die Zügel aber noch in der Hand. Wird von der Hitz in fünf Zweitligaspielen bis zum Saisonende eingesetzt, verlängert sich sein auslaufender Vertrag automatisch. Bisher sieht es aber nicht danach aus, dass dieses Szenario eintritt.

Im Testspiel gegen den SC Verl (1:2) in der Länderspielpause ließ Struber den Jungspund dann von der Leine. Anschließend attestierte der Coach seinem Schützling eine gute Leistung, äußerte sich aber erneut ungeschickt: „Auch der kleine Justin hat es sehr ordentlich gemacht, als er reingekommen ist“. Ob er damit seine unbedachten Worte über die Perspektive des Spielers wieder glattbügeln konnte, ist äußerst fraglich.

Auf dem Zettel bei Bayer

Beim Spiel waren auch Scouts von Bayer Leverkusen anwesend, die von der Hitz längst auf dem Zettel haben. Dort könnte der Rohdiamant aus Köln langfristig als Nachfolger von Jeremie Frimpong (24) aufgebaut werden. Aufgrund des Spielstils und der Stärken ähnelt das Profil des Kölners dem des Niederländers.

Es deutet vieles auf einen Abschied hin. Nach Yann Bisseck (24), der bei Inter Mailand für Furore sorgt und sein Nationalmannschaftsdebüt gegen Italien (3:3) feierte, Jens Castrop (21), der sich mit guten Leistungen in Nürnberg für einen Wechsel zu Borussia Mönchengladbach empfohlen hat und Florian Wirtz (21), der bei Bayer Leverkusen zum Weltklassespieler reifte, könnte von der Hitz das nächste Toptalent aus den eigenen Reihen sein, das dem FC Köln durch die Lappen geht.