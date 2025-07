Arsenal: Madueke-Personalie wird heißer

Der FC Arsenal treibt seine Bemühungen um Flügelspieler Noni Madueke vom FC Chelsea voran. Wie ‚Sky‘ berichtet, haben die Gespräche der Gunners über die persönlichen Wechselbedingungen für den 23-Jährigen gefruchtet. Es fehle nicht mehr viel für eine Einigung. Der Engländer ist offen für einen Wechsel innerhalb Londons, obwohl er bei den Blues in der vergangenen Saison regelmäßig auf Spielpraxis kam (42 Einsätze, 16 Scorer).

Maduekes Vertrag an der Stamford Bridge ist noch bis 2030 gültig. Zwischen Chelsea und Arsenal hat laut ‚Sky‘ noch kein Austausch stattgefunden. Aktuell konzentriert sich Madueke zudem auf die Klub-WM mit den Blues. Dort treffen die Londoner am kommenden Dienstag im Halbfinale auf Fluminense (21 Uhr). Voraussichtlich wird im Anschluss an das Turnier in den USA die Personalie an Fahrt aufnehmen.