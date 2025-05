Hertha: Sieben Abgänge und drei Neue schon fix

Bei Hertha BSC schreitet die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Wie der ‚kicker‘ berichtet, stehen in Ibrahim Maza, Florian Niederlechner, Derry Scherhant, Jonjoe Kenny, Andreas Bouchalakis, Smail Prevljak und Jeremy Dudziak bereits sieben Sommer-Abgänge fest. Auf der Gegenseite wird nach Niklas Kolbe und Sebastian Grönning auch Leon Jensen vom Karlsruher SC in die Hauptstadt wechseln, einen Vertrag bis 2027 inklusive Option für ein weiteres Jahr unterschreiben und dort noch in dieser Woche als Neuzugang präsentiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem will Sportdirektor Benjamin Weber dem Bericht zufolge noch alle Mannschaftsteile verstärken, da auch weitere Abgänge erwartbar sind. So sucht die Hertha für Angreifer Kélian Nsona, derzeit an den FC Emmen verliehen, einen Abnehmer. Mit Toni Leistner und Deyovaisio Zeefuik laufen noch Vertragsverhandlungen. Scheitern diese, laufen die Verträge der beiden Leistungsträger aus und sie gesellen sich zur langen Abgangsliste.