Hoffenheims Yardimci in die zweite Liga

Stürmer Erencan Yardimci geht in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga auf Torejagd. Der 23-Jährige wechselt per einjähriger Leihe von der TSG Hoffenheim zu Eintracht Braunschweig. Eine Kaufoption besitzen die Niedersachen nicht. Yardimci war im Sommer 2024 vom türkischen Erstligisten Eyüpspor nach Hoffenheim gewechselt und im Anschluss direkt zu Sturm Graz verliehen worden. Zur Rückrunde kehrte der Türke vorzeitig zur TSG zurück und stand seitdem in acht Bundesligaspielen auf dem Rasen.

„Erencan hat genau das Spielerprofil, welches wir für unseren Angriff gesucht haben. Er bringt Schnelligkeit, Abschlussstärke und Tiefgang in unser Spiel. Seine Laufstärke und hohe Anlaufintensität sind weitere Qualitäten, die uns in der kommenden Saison guttun werden“, so Braunschweigs Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel. Yardimci selbst sagt: „Ich bin sehr glücklich, in Braunschweig zu sein. Ich hatte viele Anfragen, aber das beste Gefühl gab mir die Eintracht und ihre Verantwortlichen.“