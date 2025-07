Berisha zur Hertha?

Hertha BSC greift bei der Suche nach einem neuen Mittelstürmer offenbar auch ins Bundesliga-Regal. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beschäftigt sich der Berliner Zweitligist mit Mërgim Berisha (27) von der TSG Hoffenheim. Laut ‚Sky‘ gibt es bereits ersten Kontakt zur Berisha-Seite, ein Angebot wurde jedoch noch nicht abgegeben. Der Ex-Salzburger hat auch Anfragen aus dem Ausland vorliegen.

Der zweifache deutsche A-Nationalspieler ist nach verletzungsgeplagten Jahren bei der TSG abkömmlich und dürfte per Leihe wechseln. Vor zwei Jahren hatte Hoffenheim noch 14 Millionen für Berisha an den FC Augsburg überweisen. Unklar ist jedoch, ob für ihn ein Engagement in der zweiten Liga überhaupt infrage kommt.