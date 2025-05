Niederlechner wechselt zu 1860

Der TSV 1860 München hat die Rückkehr von Florian Niederlechner offiziell bekanntgegeben. Wie der Drittligist mitteilt, wechselt der 34-Jährige zur kommenden Saison ablösefrei von Hertha BSC zu den Löwen, für die er bereits von 2002 bis 2006 in der Jugend aufgelaufen war. Nach Kevin Volland (32/Union Berlin) ist Niederlechner die zweite prominente Verstärkung für die Offensive.

Unter der Anzeige geht's weiter

1860-Geschäftsführer Dr. Christian Werner schwärmt: „Florian hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er ein herausragender Stürmer ist. In den obersten drei Ligen Deutschlands hat er über 100 Tore erzielt. Ich bin glücklich, dass wir uns auf eine Zusammenarbeit einigen und unsere Offensive weiter verstärken konnten.“ Niederlechner selbst ist voller Vorfreude: „Ich trage den Löwen seit meiner Kindheit im Herzen. In der Jugend habe ich beim TSV 1860 München gespielt und bin zusammen mit meinen Freunden in der Fankurve gestanden, um die Mannschaft mit Spielern wie Benny Lauth anzufeuern. Dass ich ab Sommer wieder das weiß-blaue Trikot tragen darf, macht mich unglaublich stolz, ich kann es kaum erwarten.“