Juve: Bonucci soll gehen

Leonardo Bonucci scheint bei Juventus Turin keine Zukunft mehr zu haben. ‚Sky Italia‘ zufolge wollen sich die Bianconeri von ihrem Abwehr-Altmeister in diesem Sommer trennen. Der 36-Jährige hat zwar noch einen gültigen Vertrag bei der Alten Dame bis Ende Juni 2024, spielt in den Planungen aber offenbar keine Rolle mehr. Auch an der anstehenden USA-Reise der Italiener nimmt er nicht mehr teil.

Mit einer einjährigen Unterbrechung steht Bonucci seit 2010 für Juve auf dem Feld und entwickelte sich dort über die Jahre neben Giorgio Chiellini (38) zu einem der besten Innenverteidiger Europas. 2017 wechselte er zum Ligarivalen AC Mailand, kehrte ein Jahr später aber wieder zurück. Ganze neunmal wurde Bonucci italienischer Meister.

