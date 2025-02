Angebot eingereicht: Fulham will Celik

Auf Zeki Celik könnte ein Transfer in die englische Premier League warten. Wie Fabrizio Romano berichtet, will der FC Fulham den türkischen Rechtsverteidiger an die Themse lotsen und hat der AS Rom eine Leihe samt Kaufverpflichtung vorgeschlagen.

Die Entscheidung soll bei Roma-Coach Claudio Ranieri liegen, ob er einen Abschied des 27-Jährigen kompensieren kann. Celik hatte zuletzt seinen Stammplatz bei den Giallorossi verloren, sammelte aber dennoch in der laufenden Saison bereits 28 Pflichtspieleinsätze. In der Ewigen Stadt steht der 53-fache Nationalspieler noch bis 2026 unter Vertrag.