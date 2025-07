Hollywood-Klub will Eriksen

Möglicherweise klingelte kürzlich das Handy von Christian Eriksen und ein Star aus Hollywood war am anderen Ende der Leitung. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, bemüht sich der Wrexham FC um die Dienste des 33-jährigen Mittelfeldmanns. Der 144-malige dänische Nationalspieler wäre der erste große Star im Ensemble des Vereins der Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney.

Ab der kommenden Spielzeit tritt Wrexham in Englands zweiter Liga, der Championship, an. Zuvor stiegen die Waliser dreimal in Folge auf. Eriksen soll sehr beeindruckt vom Pitch der Verantwortlichen gewesen sein, zögert aber noch mit einer Entscheidung. Eigentlich wartet der Spielmacher noch auf eine Offerte eines Erstligisten. Derzeit ist er ohne Klub, nachdem sein Vertrag bei Manchester United Ende Juni ausgelaufen war.