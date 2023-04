BVB-Talent: Bundesliga-Debüt nach fast drei Jahren?

Überraschend trainierte Nico Schlotterbeck nach seinem Muskelfaserriss zuletzt schon wieder mit dem Ball. Für die Partie beim VfB Stuttgart am Samstag (15:30 Uhr) kommt der deutsche Nationalspieler aber noch nicht infrage.

Borussia Dortmunds Trainer Edin Terzic bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass Schlotterbeck „schmerzfrei“ sei. Jedoch stelle der 23-Jährige noch keine Option für das Wochenende dar.

Daher kommt die Verletzung von Niklas Süle zur Unzeit. Schlotterbecks Partner im Abwehrzentrum laboriert an „muskulären Problemen im hinteren Oberschenkel“, so Terzic. In der laufenden Woche konnte Süle noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Sein Einsatz in Stuttgart ist fraglich, aber nicht ausgeschlossen.

Can eine Option

Fällt Süle aus, muss Terzic ein kompliziertes Abwehr-Puzzle zusammensetzen. Mats Hummels, bis zu Schlotterbecks Ausfall nur noch Ersatzmann, ist nun gesetzt. Gesucht wird ein potenzieller Partner. Terzic nannte in diesem Zusammenhang zwei Namen: Den etatmäßigen Sechser Emre Can und Soumaïla Coulibaly.

Coulibaly war vor zwei Jahren aus der Jugend von Paris St. Germain nach Dortmund gewechselt, spielte seither aber nur einmal in der Champions League für die Profis. Zahlreiche Verletzungen bremsten den 19-jährigen Franzosen immer wieder aus. Doch nun ist Coulibaly laut Terzic „schon lange schmerzfrei“ und „steigert sich in der dritten Liga“.

Dort lief der Linksfuß in der laufenden Saison bislang 15 Mal für die Zweitvertretung des BVB auf. Nun winkt ihm womöglich nach fast drei Jahren Warten sein erster Einsatz in der Bundesliga.