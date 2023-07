Newcastle: Saint-Maximin vor Abschied

Allan Saint-Maximin (26) könnte Newcastle United noch in diesem Sommer verlassen. Eddie Howe, der Coach der Magpies, sagte im Rahmen einer Medienrunde: „Saint-Maximin? Die Gespräche laufen. Aufgrund des FFP (Financial Fairplay, Anm. d. Red.) müssen wir handeln, sonst sitzen wir diesen Sommer fest – ich will ihn nicht verlieren, aber das FFP zwingt uns zu einem gewissen Grad dazu.“

Und weiter: „Es sieht so aus, als ob es passieren wird (ein Abgang, Anm. d. Red.). Manchmal müssen diese Dinge passieren, damit ein Verein wachsen kann.“ Interesse am ehemaligen Hannoveraner bekundet Al Ahli. Der saudi-arabische Klub bietet Newcastle laut Fabrizio Romano eine Ablöse von 25 Millionen Euro. Auch wenn der Premier League-Klub auf eine höhere Summe hofft, biegen die Verhandlungen dem Transfer-Insider zufolge in die entscheidende Phase ein. An die Engländer ist der Flügelstürmer noch bis 2026 gebunden.

