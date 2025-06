Begehrter Angreifer: Tottenham grätscht United dazwischen

Tottenham Hotspur könnte Manchester United Angreifer Bryan Mbeumo wegschnappen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben die Londoner erste Gespräche mit dem FC Brentford bezüglich eines Transfers des 25-Jährigen aufgenommen. Seit Wochen arbeitet United an einem Deal für den Rechtsaußen, der bei den Bees mit 20 Treffern und acht Vorlagen in der abgelaufenen Saison zum Topscorer des Teams avancierte. Für die Spurs könnte Neu-Coach Thomas Frank zum großen Trumpf werden.

Erst am gestrigen Donnerstag wechselte der dänische Coach innerhalb Londons von Brentford zu Tottenham. Dessen Ex-Schützling Mbeumo ist nicht gerade günstig zu haben. Obwohl der Vertrag des kamerunischen Nationalspielers nur noch ein Jahr gültig ist, ruft Brentford eine Ablöse von umgerechnet rund 70 Millionen Euro auf. Die Bees können den Kontrakt notfalls per Klausel um ein Jahr verlängern. United scheiterte zuletzt mit einer Offerte von rund 53 Millionen Euro plus elf Millionen an Boni.