Messi spricht über Karriereende

Bei der WM in Katar vor etwas mehr als einem Jahr krönte Lionel Messi sein Lebenswerk mit dem langersehnten Titel. Im darauffolgenden Sommer wechselte der mittlerweile 36-jährige Argentinier in die MLS zu seinem vermeintlich letzten Arbeitgeber als aktiver Fußballspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie lange Messi, der vertraglich bis 2025 an Inter Miami gebunden ist, noch auf dem Platz stehen wird, lässt dieser offen. Im ‚Big Time Podcast‘ verrät der Ausnahmespieler: „Ich weiß, dass ich in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr in der Lage bin, Leistung zu bringen, dass ich keinen Spaß mehr habe oder meinen Mitspielern nicht mehr helfen kann, aufhören werde.“

Lese-Tipp

Giroud vor Wechsel in die USA

„Ich bin sehr selbstkritisch mit mir“, gibt der Offensivspieler zu verstehen, „ich weiß, wann ich gut und wann ich schlecht bin, wann ich gut und wann ich schlecht spiele. Wenn ich das Gefühl habe, dass es an der Zeit ist, diesen Schritt zu tun, werde ich ihn tun, ohne über das Alter nachzudenken.“ Eine Weile wird der Zauberfuß der Fußballwelt also wohl noch erhalten bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Immerhin bringt Messi auch in Miami konstant gute Leistungen. In 19 Einsätzen für den Franchise-Klub schoss der 180-fache Nationalspieler bereits 16 Tore und legte sieben weitere auf. Eine, wie von Messi gewohnt, außergewöhnliche Quote. Die jüngsten drei Partien verpasste er jedoch aufgrund muskulärer Probleme – der Kapitän bleibt also nicht gänzlich von Alterserscheinungen verschont.

PSG-Transfer war nicht einfach

Darüber hinaus kommt Messi auf seinen medial ausgeschlachteten Wechsel vom FC Barcelona zu Paris St. Germain im Sommer 2021 zu sprechen. „Es war schwierig zu wechseln“, sagt der Linksfuß, „weil es mir in Barcelona sehr gut ging und ich dort bleiben wollte. Ich war nicht bereit zu gehen, es ging alles sehr schnell, ich musste mein Leben von einem Tag auf den anderen neu aufbauen.“ Nach zwei Jahren endete das Kapitel PSG wieder. Und Messi ist wieder glücklich.