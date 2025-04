Halstenberg bald wieder für RB?

Marcel Halstenberg könnte unter Umständen bald wieder mit den Roten Bullen auf der Brust auflaufen. Die ‚Bild‘ berichtet vom Interesse der New York Red Bulls am Verteidiger von Hannover 96. Zum Saisonende läuft der Vertrag des 33-Jährigen bei den Niedersachsen aus, ein Wechsel in die MLS soll den Linksfuß durchaus reizen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch NYRB-Coach Sandro Schwarz könnte sich dem Bericht zufolge vorstellen, Halstenberg in den eigenen Reihen aufzunehmen. In New York würde Halstenberg unter anderem auf Emil Forsberg (33) treffen, mit dem er einige Zeit gemeinsam für RB Leipzig auflief.