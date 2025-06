Rapid holt Nürnbergs Horn

Jannes Horn verlässt den 1. FC Nürnberg dauerhaft und setzt seine Karriere bei Rapid Wien fort. Beim österreichischen Hauptstadtklub unterschreibt der 28-Jährige ein bis 2027 gültiges Arbeitspapier. In der vergangenen Spielzeit war der Defensivspieler, der in Nürnberg noch bis 2026 unter Vertrag stand, an St. Louis City SC verliehen. Bei Rapid trifft Horn auf Coach Peter Stöger, der ihn bereits 2017 beim 1. FC Köln trainiert hatte.

„Jannes Horn ist ein Spieler, den wir schon längere Zeit auf unserem Radar haben. Dass unser neuer Coach Peter Stöger bereits mit ihm gearbeitet hat und seine Qualitäten schätzt, ist ein zusätzlicher Bonus für diesen Transfer. Jannes ist ein erfahrener Defensivspieler für die linke Außenbahn, der auch als Innenverteidiger seine Qualitäten bewiesen hat. Ich freue mich sehr, dass wir uns auf eine Zusammenarbeit einigen konnten“, so Geschäftsführer Sport Markus Katzer über den Neuzugang.