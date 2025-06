Neuer Klub für Voglsammer

Ab kommender Saison geht Andreas Voglsammer in Liga drei auf Torejagd. Wie Hansa Rostock mitteilt, wechselt der 33-jährige Mittelstürmer ablösefrei von Hannover 96 zur Kogge. Zur Vertragslänge macht Hansa keine Angabe. In Hannover erzielte Voglsammer vergangene Spielzeit drei Tore in 29 Ligaspielen.

„Mit Andreas bekommen wir einen körperlich robusten Stürmer, der mit sehr guter Physis, Tempo und Cleverness im Strafraum überzeugt. In seiner Karriere hat er bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass er in der Lage ist, Spiele zu entscheiden und in verschiedenen Ligen auf hohem Niveau seine Scorer-Qualitäten nachgewiesen“, wird Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh auf der Hansa-Homepage zitiert.