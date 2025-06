Matsuda bleibt in Hannover

Hayate Matsuda wird ab der kommenden Saison fest bei Hannover 96 unter Vertrag stehen. Die Niedersachsen teilen mit, dass er einen bis 2028 gültigen Vertrag unterschreibt. In den vergangenen beiden Spielzeiten war der Japaner auf Leihbasis von Mito Hollyhock beim Zweitligisten, spielte dort aber ausschließlich in der Zweitvertretung.

„Hayate hat vor zwei Jahren als sehr junger Spieler den großen Schritt aus seinem Heimatland Japan zu uns nach Hannover gemacht. Er hat sich hier stetig weiterentwickelt, hatte letztes Jahr schon seinen Anteil am Aufstieg unserer U23 und hat sich in der zurückliegenden Saison auch in der 3. Liga hervorgetan“, so Geschäftsführer Marcus Mann über den 21-jährigen Außenverteidiger.