Fürth verleiht Müller

Die SpVgg Greuther Fürth gibt Mittelfeldspieler Philipp Müller leihweise in die 3. Liga ab. In der kommenden Saison soll der 21-Jährige bei Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg Spielpraxis sammeln. In der vergangenen Spielzeit kam das Fürther Eigengewächs, das vertraglich noch bis 2027 gebunden ist, auf zwölf Zweitliga-Einsätze.

„Philipp und wir sehen in der Leihe nach Regensburg eine sehr gute Möglichkeit auf viel Spielzeit zu kommen und kontinuierlich auf gutem Niveau in einer anspruchsvollen dritten Liga zu spielen und sich dort durchzusetzen. Das wird ihn sicher voranbringen, sodass er dann im nächsten Sommer hoffentlich mit Spielpraxis zu uns zurückkommt“, so Sportdirektor Stephan Fürstner.