Mainz 05: Entwarnung bei Burkardt

Der FSV Mainz 05 kann in Bezug auf eine mögliche Blessur von Jonathan Burkardt aufatmen. „Ich habe gedacht, es wäre eine große Verletzung, aber am Ende waren es nur Krämpfe. Das ist gut für uns“, bestätigte Chefcoach Bo Henriksen im Anschluss an den gestrigen 3:0-Erfolg über Holstein Kiel, dass sich der Angreifer doch nicht schwerwiegender verletzt hat.

In der 80. Minute musste Burkardt angeschlagen ausgewechselt werden. Per Elfmeter hatte der deutsche Nationalspieler (zwei Länderspiele) den zweiten Treffer der Mainzer besorgt. In der laufenden Saison ist das 24-jährige Eigengewächs besonders gut aufgelegt (sieben Treffer in elf Ligaspielen).