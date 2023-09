Auch dank Farke: Wöber begründet Gladbach-Wechsel

Dass sich Maximilian Wöber für ein Engagement bei Borussia Mönchengladbach entschieden hat, hing anscheinend auch mit einem alten Bekannten zusammen. Gegenüber der ‚Rheinischen Post‘ verrät der Innenverteidiger, dass Daniel Farke, der noch bis Juni den Trainerposten bei den Fohlen innehatte, „ganz objektiv Dinge aufgezählt hat, die super sind, und solche, die er verändert hätte. Es war ein gutes Gespräch, um mir meine Meinung zu bilden.“

Wöber kehrte Leeds United nach nur einem halben Jahr wieder den Rücken und schloss sich dem Bundesligisten für eine Saison auf Leihbasis an. Der 25-jährige Österreicher wollte mit Leeds nicht den Gang in die zweite Liga antreten: „Für mich war es ausschlaggebend, dass ich auf höchstem Niveau spielen kann.“ Farke seinerseits coacht seit Anfang Juli den Premier League-Absteiger, der in der Championship derzeit mit zehn Punkten den neunten Tabellenplatz belegt.