Mahrez-Nachfolger: ManCity tütet Doku-Deal ein

Manchester City hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der belgische Flügelspieler Jérémy Doku unterschreibt nach offiziellen Klubangaben einen Fünfjahresvertrag beim englischen Triple-Sieger. Als Ablöse werden etwas mehr als 60 Millionen Euro fällig.

Doku ist somit der teuerste Verkauf in der Klubgeschichte von Stade Rennes. Dabei konnte sich der 21-Jährige seit seiner Ankunft beim Ligue 1-Klub im Oktober 2020 nie nachhaltig durchsetzen. In der vergangenen Saison stand Doku nur 13 Mal in der Startelf der Mannschaft von Bruno Génésio.

„Das ist ein großartiger Tag für mich, sowohl persönlich als auch beruflich“, jubiliert Doku, „Manchester City ist die beste Mannschaft im Weltfußball, daher ist es für mich und meine Familie etwas ganz Besonderes, zu ihnen zu gehören.“

Das Potenzial des Tempodribblers war aber sowohl auf Vereinsebene als auch bei der belgischen Nationalmannschaft kaum zu übersehen. ManCity-Trainer Pep Guardiola will Doku nun dabei helfen, dieses zu erreichen. Im Kader der Skyblues wird der Rechtsfuß den Kaderplatz von Riyad Mahrez (32) einnehmen, den es zu Al Ahli zog.