Dreikampf um Berardi?

Europameister Domenico Berardi hat einige Verehrer. ‚Calciomercato.com‘ geht davon aus, dass der Rechtsaußen von US Sassuolo im Sommer auf den Martk kommen wird und nennt in diesem Zusammenhang die SSC Neapel, den AC Florenz und den AC Mailand als Interessenten.

Berardi ist noch bis 2024 an Sassuolo gebunden. In der laufenden Saison sammelte der 27-Jährige je 14 Tore und Vorlagen in 27 Partien der Serie A. Mit der italienischen Nationalmannschaft verpasste er aber kürzlich die Qualifikation für die WM in Katar.